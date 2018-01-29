Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

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Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Kürkçü, AKPM'de Birleşik Sol Grup adına yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu.
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Lan düdük. Oralarda konuşacağına gel Afrinde mücadele etsene maçan yiyorsa. Madem haklısın cepheye gel.Arkana al köpeklerini.Kovala yapabiliyorsan kurtları. Gariban fakir ve cahil çocukları savaşa sürüp kendiniz lüks hayat yaşamıyormunuz ne işin var oralarda. Biriniz dostuyla paljlarda bira içer,biriniz film çevirir,ne tutarsız yalancı adamsınız siz.Samanlık faresi seni. Ancak lağımlarda gezersin öyle.
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