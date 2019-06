Erkenci Kuş'un Can Divit'i Can Yaman'ın mangal videosu olay yarattı 'Hani çıplak...' 06.06.2019 10:35

Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan Can Yaman, sosyal medyadan öyle bir video paylaştı ki olay yarattı... Rol aldığı dizi ile özellikle kadınların dikkatini çeken, tarzı ile ilgi odağı olan Can Yaman, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile geçirmeyi tercih etti. Mangal yaparken çekilen videosunu paylaşan Can Yaman'ın videosu, ilk 24 saatte 1 milyon 500 bin kez izlendi, 500 bine yakın yorum aldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu videodan pek hoşlanmadı. İşte Can Yaman'ın olay yaratan o videosu.

'Erkenci Kuş' dizisinin yıldızı Can Yaman, Instagram'da mangal yaparken çekilen bir videosunu paylaştı. Paylaştı paylaşmasına ama bir yandan da eleştiri oklarının hedefi olurken bir yanda da beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o yorumlar;

-"Kasılmak isterken köfteleri yaktın abi."

-"Etler öyle pişirilmez, yanar, şov yapıyorsun belli. Nusret'e bir danış."

- "Hani üstü çıplak poz vermekten hiç hoşlanmıyordun."

-"Mangalı değil, bizi de yaktın."

-"Küresel ısınmanın nedeni sensin."

-"Bayramın en güzel halisin."

"Bu haliyle modern insanın 40 bin yıl önceki atası Neandertallere benzemiş"