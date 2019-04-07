Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın ve Can Divid karakterini canlandıran Demet Özdemir ile Can Yaman, geçtiğimiz gün ödül için Beyrut'a gitti. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında bomba bir video ortaya çıktı! İddiaya göre videoda Can Yaman herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü. İşte o anlar...
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar07.04.2019 12:45
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