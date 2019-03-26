Erhan Ertürk'ün sarhoş olduğu videoyu izle! Haber Global sunucusunun canlı yayında sarhoş görüntüleri 26.03.2019 17:30

Erhan Ertürk'ün sarhoş olarak program sunması gündeme bomba gibi düştü. Erhan Ertürk yaptığı konuşmayla ve davranışlarıyla sarhoş izlenimi yaratmıştı. Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte zorlandı. İşte Erhan Ertürk'ün canlı yayına sarhoş çıktığı video! Detaylar haberimizde...

ERHAN ERTÜRK KİMDİR?

Deneyimli haber sunucusu Erhan Ertürk 1970 yılında doğdu.Ertürk meslek yaşamına ise ATV'de başladı. Ali Kırca'nın yanında başlayan Ertürk muhbirlik ve editörlük gibi görevlerde bulundu. Sonrasında ise Star Haber Merkezi'nde yayın koordinatörlüğü sıfatıyla hem editörlük, hem de yöneticilik yaptı. 2003 yılından 2018 yılına kadar NTV'de sunuculuk yaptı.