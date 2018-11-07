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Ereğli'de can pazarı! 4 yaralı var...

07 Kasım 2018, Çarşamba

Zonduldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Gülay Karaarslan, polise, direksiyon başındaki eşinin yorgunluktan uyumuş olabileceğini söyledi.


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