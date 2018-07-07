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Erdoğan'ın sesinden, tüyleri diken diken eden "Biz Türkiye'yiz" klibi

06 Temmuz 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği klip adeta tüyleri diken diken etti.

Klipte Sultan Alparslan, Osman Gazi, Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmed, İkinci Abdülhamid ve Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük devlet adamlarına yer verilirken; milletimizin tarih boyunca yazdığı kahramanlık destanından da övgüyle bahsedildi.

İşte tüyleri diken diken eden o "Biz Türkiye'yiz" klibi..

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