Yol Durumu

Erdoğan'ın kazanmasının ardından böyle yıkıldılar

25 Haziran 2018, Pazartesi

Manipülatif sonuçlara dayanarak "Erdoğan balkon konuşması yapamayacak hale geldi, çünkü kazanamıyor. Seçim ikinci tura kaldı" açıklaması yapan Halk TV sunucuları ve konukları , Muharrem İnce'nin hezimeti kabullenerek "Adam kazandı" demesiyle yıkıldı...

Sunucu ve konukların bu görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu...
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