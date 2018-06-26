Erdoğan'ın kazanmasının ardından böyle yıkıldılar

Erdoğan'ın kazanmasının ardından böyle yıkıldılar25 Haziran 2018, Pazartesi
Sunucu ve konukların bu görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu...
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