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Erdoğan'dan sömürgeci Batı'ya tarihi cevap

25 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sudan İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vereceğiz; Siz geldiniz burayı yerle bir ettiniz, bu bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer" dedi.
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