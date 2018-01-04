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Erdoğan'dan Sarıyer İlçe Teşkilatı'na ziyaret

03 Ocak 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaya girişinde yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.
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