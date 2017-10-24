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Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

24 Ekim 2017, Salı
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Türkiye'nin Soros'u olanan bilinen Osman Kavalan'nın gözaltına alınması ve ABD Konsolosluğu'ndaki FETÖ'cü ajan Metin Topuz'un bağlantısına dikkat çekti.
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