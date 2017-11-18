Yol Durumu

Erdoğan'dan Norveç'deki skandala sert tepki

17 Kasım 2017, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'te NATO tatbikatında yaşanan skandala sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler." dedi.

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