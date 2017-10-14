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Erdoğan'dan 'nikah kıyma yetkisi' konusunda CHP'ye çok sert mesaj

13 Ekim 2017, Cuma
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müftülere verilecek olan nikah kıyma yetkisine karşı çıkan CHP'ye çok sert mesajlarla tepki gösterdi.
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