Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siz bir delikli namlu yapmazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız?' sözlerine sert çıktı. Erdoğan, "Ana muhalefet in başındaki zat artık bu devlet bu hükümet ne yapıyor farkında değil. Eyy Kemal Efendi, şu obüsler/fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah..." dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...
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