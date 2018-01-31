Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tarih dersi!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı hiçbir şey üretmedi, her şey cumhuriyetin ilk yıllarında oldu' sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'Hızlı bir tarih dersi vermek vacip oldu' dedi ve Kağıthane skandalını hatırlattı. "İstanbul'da Tophane diye bir semt var. Yalnız Kağıthaneyi/Kağıtepe'ye çevirdiği gibi buraya da Tophane değil Toptepe demeye kalmasın. Burasının adı 500 yıldır Tophane! Acaba bu zat Tophane'nin isminin nereden geldiğini biliyor mu?" dedi.
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