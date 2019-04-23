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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çubuk tepkisi

23.04.2019 16:09

Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan, "Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var." dedi..


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