Erdoğan'dan çiftçilere mazot müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'nin son 15 yılda tarım ve hayvancılık alanında çağ atladığını söyledi. Çiftçilere bir de büyük müjde verdi. Erdoğan, "2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.
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