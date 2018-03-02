Erdoğan'dan Batı dünyasına Goree Adası eleştirisi 01 Mart 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri ile eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir işbirliği geliştirmek istediklerini belirterek, "Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. 5 yıl önce Başbakan iken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum" dedi.