Erdoğan'dan 'Afrin'de kaygılıyız' diyen ABD sözcüsüne tokat gibi yanıt! 20 Mart 2018, Salı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz. Terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz." dedi.