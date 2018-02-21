Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Yakında şehit merkezi kuşatılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Adım attığımız her yerin güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir" dedi.
Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Yakında şehit merkezi kuşatılacak20 Şubat 2018, Salı
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