Erdoğan: "Terör konvoyu Afrin'e giremedi, toplarımızla gereğini yaptık"

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de bu sabah itibarıyla 1780 teröristi etkisiz hale gertirdik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Kendi silahı olunca, kendi tankı ve topu olunca askerin güveni o denli yüksek oluyor. Terör konvoyu Afrin'e giremedi." açıklamasında bulundu.
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