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Erdoğan: 'deki tiyatro bitti!

13 Şubat 2018, Salı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı , ABD'nin terör örgütü /'ye 550 milyon dolar finansal destek kararına sert tepki gösterdi. "Artık hiç kimsenin bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi bugün ile birlikte hareket ediyor. ve 'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o açıklamaları;

"DEAŞ TİYATROSUNUN SONU GELDİ"
İlk gelen haberler şu anda 550 dolar milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz. DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz. Ortada hiçbir gerçek, kabullenebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, kime hangi imkanların sağlandığını tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. ve 'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların 'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir..

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