Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye 550 milyon dolar finansal destek kararına sert tepki gösterdi. "Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi bugün DEAŞ ile birlikte hareket ediyor. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o açıklamaları;

"DEAŞ TİYATROSUNUN SONU GELDİ"

İlk gelen haberler şu anda 550 dolar milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz. DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz. Ortada hiçbir gerçek, kabullenebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, kime hangi imkanların sağlandığını tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir..