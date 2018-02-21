Erdoğan sert çıktı: Mademki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz!
20 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği veren ABD'ye sert tepki gösterdi. "Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dedikleri anda bile silah teslimatlarını belgelediğimiz halde büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Bu tespitlerimizin video kayıtlarını tek tek kendilerine gösterdik.Bu silahlar buraya gökten zembille inmedi. Mademki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz." dedi..
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