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Erdoğan sert çıktı: Be ahlaksızlar, be adiler...

28 Ocak 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar ismin Afrin operasyonuyla ilgili yayınladığı "Savaşı durdurun, PKK ile anlaşın" bildirisine çok sert tepki gösterdi. "Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz" diyen Erdoğan , "Be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.
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