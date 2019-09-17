Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti 17.09.2019 22:36

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankara'da, on saati aşan süresiyle bugüne kadar ki en uzun zirvede Suriye’yi konuşurken, dün Şam’da da ilginç gelişmeler oldu gün boyunca… Suriye Esad, Ankara'ya, liderlere mesaj göndermek ister gibi tam da zirve sürerken bir açıklama yaptı. Beşar Esad, PYD ve YPG'den, "bölücü terör örgütleri" diye bahsetti. Hatta bu tanımla sınırlı kalmadı, o örgütleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de şikâyet etti. Dahası aynı Esad, yine Ankara’ya ve 3 lidere mesaj göndermek amacıyla olsa gerek, ülkesinde bugüne dek işlenen tüm suçlar için genel af ilan ettiğini de duyurdu. Esad, bu hamleleriyle Türkiye’nin son 7 yıldır söylediklerine gelmiş oluyor.