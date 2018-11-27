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Erdoğan: Partimde de bu tür arkadaşlar varsa onlarla da yol yürümeyiz

27 Kasım 2018, Salı

AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul'a belediye başkanı olduğumda muslukları akmayan İstanbul'u CHP'den almıştım. Gazetelerin maske dağıttığı İstanbul'u CHP'den almıştım. Neden rahatsız oluyorsun, bunları konuşmayacak mıyız? Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa kusura bakmasından onlarla yürümeyiz" dedi.


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