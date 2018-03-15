Erdoğan o hekimlere böyle seslendi 14 Mart 2018, Çarşamba

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Ankara'da hekimlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıp fakültelerimizi ciddi sayıda artırdık, niye? Bir an önce doktorundan sağlık elemanı, hemşiresine kadar oralardan insan sorunumuzu çözelim diyoruz. Sadece ülkemde kalmayacak başarılı olanları seçmek suretiyle dünyanın değişik yerlerinde onların doktorasından daha yüksek anlamda icabında doçent, profesör olmasına kadar imkanları hazırlayalım ve doktorlarımız oralarda aldıkları eğitimle tekrar ülkelerine dönsün. Orada da kalmasınlar." dedi. Erdoğan bu açıklamasının üzerine "Buradan tabi bir yerlere de sinyalleri veriyorum" dedi ve gülümseyerek ekledi, "Şükrü Hocam, Murat Hocam artık oralarda işiniz bitti dönün ülkenize."