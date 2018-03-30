Erdoğan, Macron ile görüşmesini açıkladı; "Baktım garip garip konuşuyor...." 30 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil!" dediğini açıkladı.