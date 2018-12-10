Erdoğan: Gezi eylemlerinde ayağa kalkanlar Paris'te kör sağır dilsiz hale dönüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuşuyor. Erdoğan, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz." dedi.
Erdoğan: Gezi eylemlerinde ayağa kalkanlar Paris'te kör sağır dilsiz hale dönüştü10 Aralık 2018, Pazartesi
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