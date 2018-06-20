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Erdoğan gençlerle Atak helikopteri üretim hattını gezdi

19 Haziran 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin üretim hattında incelemelerde bulundu

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