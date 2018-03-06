Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kritik mesajlar veren Erdoğan, "Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir. Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. " dedi.
Erdoğan: "Çok yakında orası da temizlenecek!"06 Mart 2018, Salı
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