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Erdoğan caminin açılışında Fatiha okudu

27 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Melike Hatun Camisi'ne geçti. Erdoğan, açılışını yaptığı Melike Hatun Camisi'nde 'Fatiha' suresini okudu.
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