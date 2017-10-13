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Erdoğan: ABD'yi bir büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koskoca Amerika Birleşik Devletlerini Ankara'daki büyük elçi yönetiyorsa yazıklar olsun" dedi.
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