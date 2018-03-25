Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: "2019 uykularını kaçırıyor"24 Mart 2018, Cumartesi
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