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Erbil'deki saldırya ilişkin ilk görüntüler

23 Temmuz 2018, Pazartesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de silahlı kişiler valilik binasına saldırdı. İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.

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