Erbil'deki saldırı sonrası Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Son dakika haberi... Erbil'deki saldırı sonrası Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındığı bildirildi.
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