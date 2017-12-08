Erbakan'ın yıllar önce yaptığı Kudüs konuşması 07 Aralık 2017, Perşembe

ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası tüm dünya Müslümanları ayağa kalktı. ABD öncülüğünde yaşanan bu olay Erbakan Hoca'nın yıllar önce Kudüs hakkında yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.



Erbakan'ın sözlerinin tamamı şöyle:

"Bu vahim olay karşısında asla macun metoduna asla müsaade edemeyiz. Biz Milli Görüş temsilcisiyiz. Milli çözüm temsilcisiyiz. Bu olayı üç tane lafla kınamış gibi gözükerek milletimizin aldatılmasına müsamaha gösteremeyiz. Bunları uydurmacıktan söyleyeceksiniz, göz göre göre İsrail devlet merkezini Kudüs'e nakletmesine göz yumacaksınız dolaylı yoldan yardımcı olacaksınız. Buna müsaade etmemiz asla mümkün değildir. Bu İsrail tarafından teşebbüs edilen çok büyük küstahlıktır. Bu adım ile İsrail gözümüzün içine baka baka 'İşte geliyorum yarın Anadolu'yu da kendime vilayet yapacağım' diyor. 33 seneden beri yapılan planlar programlar tatbikatlar ve tecavüzler gösteriyor ki İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam aleminin ortasında çıban başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz."