Epstein skandalına adı karışan Prens hakkında şoke eden iddia! 17 yaşındaki kızı zorla... 28.08.2019 13:47

Jeffrey Epstein'in kendisini taciz ettiğini iddia eden kadın, 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel birlik yaşamaya zorlandığını söyledi. Genç kadın, İngiliz asilzadesini, gerçeği itiraf etmesi için uyardı. Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kurbanlar tarafından yapılan konuşmalardan birinde, Virginia Giuffre gazetecilere "Prens Andrew ne yaptığını biliyor" dedi. York Dükü, hakkında yapılan suçlamaları inkar ediyor.

Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kurbanlar tarafından yapılan konuşmlardan birinde, Virginia Giuffre gazetecilere "Prens Andrew ne yaptığını biliyor" dedi.

York Dükü, hakkında yapılan suçlamaları inkar ediyor.

Ağustos ayının başlarında Jeffrey Epstein fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanırken tutulduğu hücresinde kendisini öldürmüştü.

Donald Trump, eski devlet başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimlerle bağlantısı olan 66 yaşındaki milyarder, 10 Ağustos günü hücresinde ölü bulundu.

Yaklaşık 15 davacının konuşma hakkı verildiği New York City mahkemesinde Epstein'in ölümüyle beraber sona gelindi.

Epstein tarafından istismara uğrayan kadınlar, Epstein'in kendi hayatını alarak adalete engel olduğunu söylüyorlar.

Davacı tarafların avukatları tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın hala devam ettiği ve herhangi bir kişinin Epstein'e yardım ve yataklık yaptığı kanıtlanırsa suçlamalar o kişi aleyhine çevrilebilir.

PRENS ANDREW HAKKINDA VİRGİNİA GİUFFRE NE DEDİ?

Prens Andrew'ün inkar ettiği skandalın bir diğer tanığı 35 yaşındaki Virginia Giuffre, Prens Andrew ile üç farklı zamanda birlikte olmaya zorlandığını söyledi.

Epstein'i kendisini seks kölesi olarak tutmakla suçladı. Salı günü olan duruşmada, "Umutlarım karardı, hayallerim çalındı." dedi.

15 yaşındayken Donald Trump'In Florida'da olan Mar-a-Lago isimli golf kulübünde çalışırken İngiliz sosyetesi ve Epstein'in "Madam"ı Ghislaine Maxwell kendisi doğru yaklaşmış ve Epstein'e masaj yapmasını söylemiş.

Duruşmadaki konuşmalardan sonra Prens Andrew hakkında sorulan bir soruya karşılık "Prens Andrew ne yaptığını çok iyi biliyor, umarım yaptıklarını itiraf eder." dedi.

Prens Andrew, Epstein'in 2008 yılında tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra Epstein ie görüşmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.