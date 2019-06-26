Arda Turan ile yaşadığı kavgayla hafızalara kazınan Berkay Şahin, bu kez de başka bir skandala imza attı. Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte lüks model arabasıyla emniyet şeridinden ilerlerken, trafikteki bir vatandaşın kameralarına yakalandı. Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardından çıktığı mahkemede aylık gelirinin 1000 lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin'e, 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı Lamborghini Gallardo ile yaptığı emniyet şeridi ihlalinden 2 bin TL ceza kesilebilir. Berkay Şahin ise büyük tepki aldığı bu hareketi, "Yine olsa yine yaparım." sözleriyle savundu.
Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım! (Video)26.06.2019 16:58
- Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır 7 yaralı (Video)
- Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 58 dereceyi gösterdi (Video)
- Bakanlık duyurdu: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi... (Video)
- Son dakika haberi: Suriye sınırına askeri sevkiyat (Video)
- Brüksel'de kritik buluşma! Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan vekiliyle görüştü (Video)
- Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin açıklama (Video)
- Acı haber Afrin'den geldi: 1 asker şehit (Video)
- Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım! (Video)
- İstanbul'da nefes kesen anlar! İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı (Video)
- Hadımköy'de fabrikada yangın (Video)
- Kement, TSK için göreve hazır (Video)
- İşte Türkiye'nin satın aldığı S-400'ler! Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.