Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım! (Video) 26.06.2019 16:58

Arda Turan ile yaşadığı kavgayla hafızalara kazınan Berkay Şahin, bu kez de başka bir skandala imza attı. Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte lüks model arabasıyla emniyet şeridinden ilerlerken, trafikteki bir vatandaşın kameralarına yakalandı. Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardından çıktığı mahkemede aylık gelirinin 1000 lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin'e, 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı Lamborghini Gallardo ile yaptığı emniyet şeridi ihlalinden 2 bin TL ceza kesilebilir. Berkay Şahin ise büyük tepki aldığı bu hareketi, "Yine olsa yine yaparım." sözleriyle savundu.