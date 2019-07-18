Emniyet Genel Müdürü değişti! İşte atanan isim 18.07.2019 11:44

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür'lüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Vali AKTAŞ 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İlimize atanan Vali AKTAŞ 30.06.2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başlamıştır.Vali Mehmet AKTAŞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

CÜNEYT EPCİM'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.