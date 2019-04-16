Emirates Havayolları 15 bin TL maaşla Türkiye'den personel alımı yapacak. 19 Nisan tarihinde Antalya'da düzenlenecek işe alım etkinliğinde başvurusu kabul edilenlerin ortalama maaşı 2 bin 660 dolar (15 bin 428 TL) olacak. Başvurusu kabul edilenler Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak. İşte Emirates Havayolları personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar
Emirates Havayolları 15 bin TL maaşla personel alım başvuru şartları nedir? ( Başvuru ne zaman yapılacak)16.04.2019 13:41
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