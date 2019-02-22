Her çalışanın hayali emekli olmak. Yüksek emekli maaşının temeli çalışırken atılıyor. Peki, yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliye zam formülü | Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?22.02.2019 10:01
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