Haberler Web TV Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

13.02.2019 10:35

Bankalar emekli maaşlarını ödemek için 450 TL'ye varan miktarda promosyonlar veriyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emekliye sunduğu ek avantajlar neler? Detaylar haberimizde...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları