Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! Emekliye en az 1.938 lira...
Milyonlarca emekli vatandaşımızı ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu.
EN AZ 1.938 LİRA ZAM!
Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse. en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´larda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.