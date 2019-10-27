Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! Emekliye en az 1.938 lira...

EN AZ 1.938 LİRA ZAM!

Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse. en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´larda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.