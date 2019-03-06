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Emekliye güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam!

06.03.2019 09:23

2 milyonu aşkın memur emeklisine Temmuz'da yüzde 5 zam garanti. Enflasyon farkı oluşursa, bu oran artabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 6 aylık enflasyon kadar zam olacak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye Temmuz zammı ve enflasyon farkının detayları...


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