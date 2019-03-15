Emekliye 355 TL | 2000 yılından sonra emekli olanların gözü Meclis'te 15.03.2019 12:09

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis'te. Yeni intibak için yasa bekleniyor. Beklentiler hayata geçerse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak. Peki, Meclis'ten yasa çıkarsa emekli maaşlarına gelecek olan zamla birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...