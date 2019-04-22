Emekliye 323 TL zam!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk tahmin yüzde 6 olurken, bu orana göre maaşlarda 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak.
Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahmine göre; Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek.
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Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67,52 lira ile 323,44 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 125 lira 48 kuruştan bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri kesin zam oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
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