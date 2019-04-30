Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak 30.04.2019 09:23

Mayıs ve Ağustos'ta biner lira ikramiye alacak emeklilerin, Temmuz'daki zam oranı ise yüzde 6-7 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarında yaşanacak artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...