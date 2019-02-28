Emeklinin beklediği haber geldi: Emekliye en az bin 818 TL... 28.02.2019 12:44

En düşük emekli aylığı 2000'den önce emekli olan SSK’lılarda bin 818, memurlarda 2 bin 379 liraya ulaşırken; gözler Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur’lular enflasyon zammı, memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.