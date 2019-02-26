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Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...

26.02.2019 09:36

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak intibakta. TÜED, intibak için 3 yasa teklifinin Meclis gündemine taşındığını belirterek, 'Çalışmaları sürdürüyoruz' açıklaması yaptı. Emeklinin intibak durumu ne zaman netleşecek? İntibakla emekli maaşları nasıl değişecek? İşte milyonlarca emeklinin beklediği intibak haberinin detayları...


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