2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak intibakta. TÜED, intibak için 3 yasa teklifinin Meclis gündemine taşındığını belirterek, 'Çalışmaları sürdürüyoruz' açıklaması yaptı. Emeklinin intibak durumu ne zaman netleşecek? İntibakla emekli maaşları nasıl değişecek? İşte milyonlarca emeklinin beklediği intibak haberinin detayları...
Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...26.02.2019 09:36
- Emeklilerin gözü bu haberdeydi! Emekli maaşlarına 355 liraya varan zam...
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