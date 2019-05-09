Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı? 09.05.2019 12:19

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi, 27-31 Mayıs arasında hesaplarda olacak. 12 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de biner lira ikramiye alacak. Ayrıca ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Peki Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?